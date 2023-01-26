"التجارة" تشهِّر بمخالفين ارتكبا الغش ببيعهما منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بعد صدور حكم قضائي يدينه والبائع المسؤول من جنسية يمنية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال حيازة وعرض وبيع منتجات استهلاكية منتهية الصلاحية (26 منتج منظفات ومستحضر تجميلي).
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بعرعر ضد المنشأة الواقعة بمحافظة طريف، حيث نص الحكم على فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.