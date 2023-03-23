هطول أمطار رعدية وعواصف ترابية تؤثر على معظم مناطق المملكة.. الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة

وأشارت المديرية العامة إلى أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح هابطة نشطة السرعة تشمل: (العاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، وأضم، والخرمة، والعرضيات، وتربة، ورنية، والمويه، وقيا، وخليص، والكامل، والجموم، وبحرة، والليث، والقنفذة)، إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض تشمل: (الرياض العاصمة، والخرج، ووادي الدواسر، والسليل، وعفيف، والدوادمي، وشقراء، والزلفي، والمجمعة، والقويعية، والغاط، وحوطة بني تميم، والأفلاج، وثادق، ورماح، والمزاحمية، والدرعية، وضرما، وحريملاء، والدلم)، ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية.