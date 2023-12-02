أحوال جوية غير مُستقرّة تُرافقها فرص لبعض الأمطار الرعدية على مناطق من المملكة الأيام القادمة

هذا ويُتوقع أن يتعمّق تأثير المُنخفض الجوي في طبقات الجو العالية على غرب المملكة يوم الأحد، بحيث تتكاثر الغيوم الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الأحد على بعض مُرتفعات عسير والباحة ومحافظات عديدة من مكة المكرمة، بما فيها أجزاء من سواحلها، وكذلك مُرتفعات غرب المدينة المنورة، وتترافق هذه السّحب بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة قد يصحبها حدوث العواصف الرعدية أحيانًا، وتؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.