أحوال جوية غير مُستقرّة تُرافقها فرص لبعض الأمطار الرعدية على مناطق من المملكة الأيام القادمة

تُشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى توقعات بأن تتأثّر بعض مناطق المملكة السعودية خلال الأيام القادمة بأحوال جوية غير مُستقرّة، ترافقها فرص لهطول أمطار رعدية، نتيجة عُبور منخفض جويّ ضحل في طبقات الجو العالية غرب المملكة بالتزامن مع تدفّق للرطوبة من الجنوب والجنوب الشرقي نحو المملكة.
وبناءً على ما سبق، يُتوقّع بإذن الله أن تتهيّأ الفرصة بدءًا من ساعات عصر ومساء يوم السبت؛ لتكاثر بعض السُّحب الماطرة على أجزاء مُتفرّقة من حائل، وبخاصة شمال المنطقة وشرق منطقة تبوك وجنوب الجوف، وتكون هذه الأمطار مُتفرقة في أغلبها، وقد يصحبها حدوث الرعد أحيانًا. كما يُتوقع أن تتكاثر السُّحب الركامية على أجزاء من مُرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة، مصحوبة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة.
هذا ويُتوقع أن يتعمّق تأثير المُنخفض الجوي في طبقات الجو العالية على غرب المملكة يوم الأحد، بحيث تتكاثر الغيوم الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الأحد على بعض مُرتفعات عسير والباحة ومحافظات عديدة من مكة المكرمة، بما فيها أجزاء من سواحلها، وكذلك مُرتفعات غرب المدينة المنورة، وتترافق هذه السّحب بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة قد يصحبها حدوث العواصف الرعدية أحيانًا، وتؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.