أمير تبوك يستقبلُ المواطنين في اللقاء الأسبوعي

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم رؤساءَ المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.