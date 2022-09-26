"الصناعة" تُصدر 115 ترخيصًا صناعيًا خلال أغسطس الماضي

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 68 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 2.3 مليار ريال، تتصدرها المعادن اللافلزية بـ15 مصنعًا، ثم مصانع المواد الغذائية بـ12 مصنعًا، والمطاط واللدائن، والمعادن المُشكلة بـ7 مصانع لكل منهما، ومن ثم الآلات والمعدات بـ5 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 80.88%، تليها المصانع الأجنبية بـ10.29%، ومن ثم المصانع المشتركة بـ 8.82%.