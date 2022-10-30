شاهد.. "أشباح بيت الرعب" يدخلون السرور على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في "ونتروندرلاند"

وتحتضن منطقة "ونتروندرلاند" ألعاب الإثارة والحماس الشهيرة، التي تعكس طابع الأجواء اللندنية، مثل: لعبة دبل لوب، وأبولو 13، وانديفر، وفيريز ويل، وانرجايزر، والكثير من ألعاب العائلة والأطفال، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة، مثل الغابة المرعبة التي تقدم خيارات عدة للباحثين عن التجارب المرعبة، ومناطق "بليبي ولول" ومصنع العلوم المخصصة للأطفال لخوض أوقات مسلية.