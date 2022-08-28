مع بداية العام الدراسي الجديد.. أكثر من 160 ألف طالب يتوجهون لمدارسهم في حائل

من جهة أخرى وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر البليهد، ميدانيًّا على عدد من المدارس، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية "بنين" عارف الحربي، بهدف الاطلاع على مدى الجاهزية الفعلية للمدارس وتفعيل الانضباط المدرسي، والتأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس، كما حضر البرنامج الخاص في استقبال الطلاب المستجدين في ابتدائية الشهداء.