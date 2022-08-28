مع بداية العام الدراسي الجديد.. أكثر من 160 ألف طالب يتوجهون لمدارسهم في حائل

انتظم اليوم أكثر من 160 ألف طالب وطالبة في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل؛ وذلك مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.
وأكملت إدارة التعليم بالمنطقة جاهزيتها منذ وقت مبكر، لبداية العام الدراسي، من أعمال الصيانة والنظافة وتوزيع المقررات الدراسية.
من جهة أخرى وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر البليهد، ميدانيًّا على عدد من المدارس، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية "بنين" عارف الحربي، بهدف الاطلاع على مدى الجاهزية الفعلية للمدارس وتفعيل الانضباط المدرسي، والتأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس، كما حضر البرنامج الخاص في استقبال الطلاب المستجدين في ابتدائية الشهداء.
فيما زار المساعد للشؤون التعليمية ابتدائية الأندلس لمتابعة سير العملية التعليمية في أول يوم دراسي، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الإشرافية لعدد من مدارس البنات.