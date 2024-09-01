متحف مفتوح يسرد تفاصيل من التاريخ.. شاهد "قصص مبهرة للنقوش الصخرية بنجران"

وأشار إلى أن النقوش والفنون الصخرية في منطقة نجران تنتشر في عددٍ من المواقع الممتدة من آبار حمى إلى جبال الكوكب وجبال القارة، مروراً بوادي يدمة حتى وادي تثليث، وأغلبها يعود إلى فترة العصر الحجري الحديث (10000 – 4000 سنة قبل الميلاد)، بل إن البعض منها قد يعود إلى الجزء الأخير من العصر الحجري القديم (50000 – 10000 سنة قبل الميلاد)، بالإضافة إلى وجود عدد كبير منها مصحوبًا في الغالب بكتابات ثمودية أو سبئية تنتمي إلى الفترة اللاحقة أي من أوائل الألف الأول قبل الميلاد حتى الفترة الإسلامية.