"الجاسر": منظومة النقل جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن عبر تقنيات حديثة متعددة

من جانبه أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، أنه تم العمل على مسح شبكة الطرق كافة من المنافذ حتى المشاعر، وتم صيانة 7400 كم، وتنفيذ العديد من أعمال الصيانة ومنها إصلاح 124 ألف متر من فواصل التمدد، إضافة إلى تنفيذ 9 آلاف كم من الحواجز الخرسانية والمعدنية، إلى جانب استخدام 18 معدة حديثة للمسح والتقييم في موسم حج هذا العام، والمختبر المركزي الذي يعد الأوحد من نوعه في الشرق الأوسط.