"الجاسر": منظومة النقل جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن عبر تقنيات حديثة متعددة

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اكتمال التجهيزات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث سخرت منظومة النقل والخدمات اللوجستية العديد من التقنيات الحديثة ومنها تجربة تقنية تبريد الطرق، بالإضافة إلى تجربة حافلات ترددية ذاتية القيادة، واستخدام النظارة الافتراضية لمتابعة امتثال أنشطة النقل من خلال تقنية الواقع المعزز.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في المشاعر المقدسة، بحضور قيادات المنظومة، حيث استعرضت الوزارة التجهيزات التي قامت بها استعداداً لموسم حج هذا العام، وأهم التقنيات المستخدمة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح المهندس الجاسر أن موسم حج هذا العام يشهد من خلال منظومة النقل توفير طائرات الدرون لاستخدامها في فحص الطرق ومراقبة حركة السير، منوهاً بتهيئة 40 ألفاً من الكوادر المتخصصة في منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن.
من جانبه أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، أنه تم العمل على مسح شبكة الطرق كافة من المنافذ حتى المشاعر، وتم صيانة 7400 كم، وتنفيذ العديد من أعمال الصيانة ومنها إصلاح 124 ألف متر من فواصل التمدد، إضافة إلى تنفيذ 9 آلاف كم من الحواجز الخرسانية والمعدنية، إلى جانب استخدام 18 معدة حديثة للمسح والتقييم في موسم حج هذا العام، والمختبر المركزي الذي يعد الأوحد من نوعه في الشرق الأوسط.
من جهته أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف أبانمي أن هناك تكاملاً مع الشركاء كافة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم في أداء مناسكهم، مشيراً إلى توفير أكثر من 566 موظفاً مؤهلاً وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الحشود لخدمة ضيوف الرحمن وبما يدعم العمل التكاملي مع باقي الجهات المشاركة في موسم الحج، وتهيئة 45 موقعاً لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
ولفت إلى أن "سبل " تقدم خدماتها اللوجستية لخدمة ضيوف الرحمن من خلال شحن طرود تمور المدينة إلى مختلف دول العالم عبر منافد البيع البريدية، إلى جانب تقديم خدمة شراء سندات الهدي والأضاحي، بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك عبر نقاط بيع المؤسسة المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
بدوره نوه رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري بحرص الهيئة على التأكد المستمر من سلاسة الحركة، ووجود المختصين على مدار الساعة، لضمان استمرارية الأعمال وتسهيل حركة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، مؤكداً أنه سيتم اليوم استقبال آخر سفينة تنقل الحجاج إلى ميناء جدة الإسلامي وبذلك يكتمل استقبال ضيوف الرحمن بإجمالي قدره 6821 حاجاً.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار المالك أنه يوجد لدى منظومة النقل والخدمات اللوجستية أحد أطول القطارات في العالم وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن قطارات "سار" تسهم في تعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة، حيث يخدم القطار الواصلين عبر المطار لنقلهم إلى مكة المكرمة، والذي يبلغ طوله 277 متراً بصفته أطول مترو في العالم بأسطول يتكون من 15 قطاراً، عبر أكثر من 2200 رحلة في موسم الحج من خلال قطار المشاعر، وينقل 72 ألف حاج في الساعة الواحدة بذلك يعد أعلى طاقة استيعابية لقطار حول العالم.
وأشار إلى أنه تم تجهيز قائدي القطارات للتعامل مع جميع حركات التشغيل في قطار المشاعر، كما تم عمل فرضيات طوارئ في قطار المشاعر في حال وجود - لاسمح الله - حالات طارئة والتدرب على التعامل معها بكفاءة عالية.
كما أكد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم المهندس فواز السهلي أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد تكاملاً كبيراً في جهاته كافة، بهدف خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلهم من وإلى المشاعر المقدسة، مفيداً أنه تم ومنذُ وقت مبكر اكتمال جميع الأعمال التنظيمية والإشرافية على خدمات النقل البري والبحري والسككي والتأكد من امتثال الشركات المرخصة للأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية التي تضمن سلامة نقل الحجاج.
وأفاد بأنه سيتم توفير 1000 سكوتر كهربائي لخدمة الحجاج لاختصار الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تجربة حافلات ذاتية القيادة بمسار مخصص بين مشعري عرفة ومزدلفة، لافتاً الانتباه إلى أنه ارتفع نسبة الامتثال والالتزام بالأنظمة والاشتراطات في أنشطة النقل 92%، بالإضافة إلى أنه تم تهيئة أكثر من 24 ألف حافلة لنقل ضيوف الرحمن.
بدوره، بين رئيس شركة مطارات جدة أيمن أبو عباة أن تكامل قطاع الطيران المدني مع جهات المنظومة كافة، سهل عملية تنقل ضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم من بلادهم حتى وصولهم للمشاعر المقدسة، مؤكداً أنه تم تهيئة 6 مطارات لخدمة ضيوف الرحمن، كما يوجد عدد من الحافلات الكهربائية بمطار الملك عبدالعزيز ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لنقل المسافرين من الساحة إلى صالة المطار، وتتميز الحافلات بأنها تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية وتتوفر بها عدد من التقنيات منها كاميرات المراقبة وخدمات إضافية للمعاقين.
واختتم المؤتمر باجتماع اللجنة الإشرافية لأعمال واستعدادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية بموسم الحج، مؤكدين توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كُل ما يُسهم في راحتهم وسلامتهم مُنذ وصولهم لأرض المملكة وأثناء تأديتهم لمناسكهم وحتى مغادرتهم بسلام آمنين لأوطانهم.