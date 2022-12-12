"رئاسة الحرمين" تترجم خطب الجمعة بلغات عدة عبر عدة موجات إذاعية

وأوضحت الرئاسة أن اللغة الصينية ضمن اللغات التي تترجم إليها رسالة الحرمين في إثراء الزوار من الناطقين بغير اللغة العربية بلغاتهم الأم أثناء إلقاء الدروس، وتسخير الوسائل التقنية الحديثة لبث الرسالة عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير إذاعات FM؛ لضمان وصول المادة العلمية لجميع المسلمين غير الناطقين باللغة العربية في أنحاء العالم، بالإضافة إلى نقلها إلى الشاشات التفاعلية الموزعة في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك عبر الباركود والمنشورات الورقية والرقمية التي تسهم في إيصال الصورة الحضارية والمشرقة ورسالة الحرمين الشريفين بشرح مفصل للإسهام في إرشاد وتوجيه قاصدي البيت العتيق لكيفية استخدام الأجهزة وإدخال الترددات الخاصة باللغة المعنية، أو عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.