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الكويت: الاعتداءات المستمرة للاحتلال على الشعب الفلسطيني انتهاك صارخ للقانون الدولي

جددت دعوتها للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لوقف العنف والتجاوزات
الكويت: الاعتداءات المستمرة للاحتلال على الشعب الفلسطيني انتهاك صارخ للقانون الدولي
واس
واس

أدانت الكويت واستنكرت الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، محملةً "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة؛ نتيجة اقتحام قواتها للمسجد الأقصى الشريف، واعتدائها على المصلين المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.

وأكدت الخارجية الكويتية، اليوم، رفض الكويت التام لهذه الاعتداءات المتواصلة والتصعيد الممنهج والانتهاكات والجرائم الخطيرة التي تشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين كافة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العنف والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة.

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