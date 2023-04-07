الكويت: الاعتداءات المستمرة للاحتلال على الشعب الفلسطيني انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكدت الخارجية الكويتية، اليوم، رفض الكويت التام لهذه الاعتداءات المتواصلة والتصعيد الممنهج والانتهاكات والجرائم الخطيرة التي تشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين كافة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العنف والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة.