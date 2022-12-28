مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينجح في تعديل وترميم عمود فقري لطفلة بعمر السنتين

تَمكن فريق طبي متخصص في جراحة العمود الفقري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر، من إجراء عملية دقيقة ومعقدة لطفلة تبلغ من العمر سنتين؛ إذ وصلت المستشفى وهي تعاني من تهتك وتآكل في فقرات العمود الفقري وحدوث تحدب شديد، فضلًا عن إصابتها بمرض السل؛ الأمر الذي أدى إلى ضعف وشلل شبه كلي في الأطراف السفلية، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الوقوف والمشي.
ذكر ذلك الدكتور حسام الحبيب استشاري جراحة العمود الفقري والمخ والأعصاب الحاصل على الزمالة الكندية رئيس الفريق الطبي الجراحي، والذي أوضح أنه فور وصول الطفلة للمستشفى تم عمل الكشف السريري لها، ومن ثم إخضاعها مباشرة لحزمة من الفحوصات المخبرية والرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير الطبقي المقطعي (C.T Scan).
وقد أبانت النتائج بدقة وجود اعوجاج شديد بنسبة 90° في الفقرات القطنية الأولى والثانية والثالثة، وانفصال وتهتك في فقرات العمود الفقري، بالإضافة إلى حدوث ضغط شديد على الحبل الشوكي؛ فضلًا عن إصابتها بمرض السل؛ مشيرًا إلى أن فريق الأشعة التداخلية قام بأخذ عينة لتحديد سبب تهتك الفقرات.
وأوضح الدكتور الحبيب أن الفريق الطبي قام بدراسة كل النتائج، واتخذ القرار بضرورة التدخل الجراحي العاجل للحيلولة دون إصابتها بشلل الأطراف الكامل، مفيدًا بأن العملية استغرقت 6 ساعات متواصلة تحت التخدير الكامل، وتم فيها معالجة تهتك الفقرات والتحدب بالاستعانة بأجهزة الملاحة العصبية ومراقبة الأعصاب.
وفي الختام أكد الدكتور حسام الحبيب أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد؛ حيث تم تقويم اعوجاج العمود الفقري وتعديله بنسبة 100%، كما أشارت الفحوصات بعد الجراحة إلى تحسن تدريجي وملحوظ منذ اليوم الأول؛ مؤكدًا أن الطفلة خرجت من المستشفى في اليوم الخامس، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.