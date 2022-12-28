مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينجح في تعديل وترميم عمود فقري لطفلة بعمر السنتين

تَمكن فريق طبي متخصص في جراحة العمود الفقري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر، من إجراء عملية دقيقة ومعقدة لطفلة تبلغ من العمر سنتين؛ إذ وصلت المستشفى وهي تعاني من تهتك وتآكل في فقرات العمود الفقري وحدوث تحدب شديد، فضلًا عن إصابتها بمرض السل؛ الأمر الذي أدى إلى ضعف وشلل شبه كلي في الأطراف السفلية، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الوقوف والمشي.