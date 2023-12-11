399.692 عملية تحميل الكتب من منصة المكتبة الإلكترونية للمعتمرين

بلغ عدد عمليات تحميل الكتب من منصة المكتبات الإلكترونية الإسلامية التي وفّرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام ما مجموعه (399.692) عملية، وذلك منذ بدء موسم العمرة للعام الحالي 1445هـ، من خلال تشغيل المكتبات الإلكترونية في مصليات الفنادق بالمنطقة المركزية التي تضم آلافاً من الكتب الدينية والتوعوية.
وتتيح الوزارة تحميل نسخ المطبوعات من خلال قراءة الباركود عبر أجهزة الجوّال؛ تسهيلاً على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، كما وزّعت الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، منذ بدء موسم العمرة الحالي (145.241) نسخة من المطبوعات التوعوية والإرشادية على ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار، وذلك في مساجد الحلّ ومصليات الفنادق بالمنطقة المركزية، تتضمن كتباً في تعليم مناسك العمرة، والكتب الإرشادية بلغات عالمية.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، تهدف إلى نشر الوعي الشرعي بين المعتمرين، إضافة إلى إرشادهم في أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم بأمور دينهم عامة.