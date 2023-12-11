399.692 عملية تحميل الكتب من منصة المكتبة الإلكترونية للمعتمرين

وتتيح الوزارة تحميل نسخ المطبوعات من خلال قراءة الباركود عبر أجهزة الجوّال؛ تسهيلاً على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، كما وزّعت الوزارة ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، منذ بدء موسم العمرة الحالي (145.241) نسخة من المطبوعات التوعوية والإرشادية على ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار، وذلك في مساجد الحلّ ومصليات الفنادق بالمنطقة المركزية، تتضمن كتباً في تعليم مناسك العمرة، والكتب الإرشادية بلغات عالمية.