الصقارون يستعدون بقوة للمنافسة في الأشواط النهائية بمهرجان الصقور

يكثف الصقارون السعوديون الذين تأهلوا للمشاركة في الأشواط النهائية لمسابقة الملواح التي تحمل لقب كؤوس المؤسس في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، الاستعدادات والتجهيزات للصقور والمنافسة بقوة من أجل التتويج، خاصة أن الاستعداد للمشاركة في الأشواط النهائية، التي ستنطلق السبت المقبل، تختلف عن مرحلة الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح "400 متر" من حيث شدة المنافسة.
وحول استعداده للمشاركة في كؤوس الملك عبدالعزيز، ذكر الصقار بدر العرادي أنه شارك في المهرجان هذا العام مع المحترفين، حيث أخذ فترة طويلة من أجل الاستعداد وتجهيز الصقر للمنافسة ، ومنذ اللحظة الأولى للتأهل بدأ مرحلة مختلفة وجديدة من الاستعدادات والتجهيزات للمشاركة في الأشواط النهائية، والتي ستكون فيها المنافسة أقوى وحماسية للغاية.
وأضاف أنه في الأشواط التأهيلية يكون هدف الصقار الرئيس تأهل الصقر، دون أي ضغط على الصقر، أو إجهاده، ولكن في الشوط النهائي لن يترك الصقار أي فرصة للفوز في الكؤوس، وسيجعل الطير يبذل مجهودًا مضاعفًا وأقصى ما لديه، وذلك من خلال إيصال الصقر إلى أعلى مستوى للياقته البدنية والفنية، والاهتمام بجوانب التغذية والرعاية.
وتوقع العرادي أن تشهد المنافسة في كؤوس الملك عبدالعزيز منافسة قوية بين الصقور من أبطال المملكة، بينما من الصعب ترشيح صقر معين في الفوز أو تحقيق نتائج مميزة، مؤكداً أن الصقر الذي سينافس به في الأشواط النهائية قدم مستويات جيدة ، ويتمنى أن يحقق مركزًا متقدمًا.
من جهته، أفاد الصقار سهل ماجد الدوسري أن المنافسة في الأشواط التأهيلية كانت قوية، ولكنه تأهل وحقق المركز الثاني، موضحًا أن جميع من شارك في المنافسات التأهيلية من الأبطال، حيث شهدت أجواء تنافسية وحماسية.
وأشاد بجهود نادي الصقور السعودي في تنظيم المهرجان، ودعم الصقارين ومجال الصقارة في المملكة.
وذكر الدوسري أن التنافس في الأشواط النهائية سيكون قويًا للغاية، مبديًا استعداده للمنافسة بشكل مكثف، وتجهيز الصقر بشكل مختلف عن الأشواط التأهيلية، مع المزيد من التركيز، والتوفيق من الله.
وتوقع لصقره "المنجز" أن يحقق نتائج مميزة في النهائي وكؤوس الملك عبدالعزيز، لاسيما أنه أنهى الشوط التأهيلي بمركز متقدم، رغم أن المواجهات ستكون قوية مع وجود أكبر وأشهر الصقارين المحترفين في المملكة.
يشار إلى أن الفائزين في الأشواط النهائية لمسابقة الملواح سيتأهلون للمشاركة في شوطي "سيف الملك"، التي استحدثها المهرجان هذا العام، وتجمع نخبة الصقور والفائزين بالأشواط النهائية من الفروخ والقرانيس.