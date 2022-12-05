الصقارون يستعدون بقوة للمنافسة في الأشواط النهائية بمهرجان الصقور

وأضاف أنه في الأشواط التأهيلية يكون هدف الصقار الرئيس تأهل الصقر، دون أي ضغط على الصقر، أو إجهاده، ولكن في الشوط النهائي لن يترك الصقار أي فرصة للفوز في الكؤوس، وسيجعل الطير يبذل مجهودًا مضاعفًا وأقصى ما لديه، وذلك من خلال إيصال الصقر إلى أعلى مستوى للياقته البدنية والفنية، والاهتمام بجوانب التغذية والرعاية.