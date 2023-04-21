بشعار "مجتمع مشارك".. منسوبو أمانة الطائف يشاركون الأهاليَ فرحتَهم بالعيد "صور"

قامت اليوم أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي، المشاركة المجتمعية والإدارة العامة للحدائق والتجميل"؛ بتوزيع أكثر من 3 آلاف من الورود والهدايا والحلويات للأهالي ابتهاجًا وفرحةً بحلول عيد الفطر المبارك.
وشارك منسوبو الأمانة الأهاليَ فرحتَهم بشعار "مجتمع مشارك"، مع صبيحة أول أيام العيد، بابتسامة رسمت الفرح والابتهاج، وفي المقابل أبدى الأهالي سعادتهم بتلك المبادرة التي تقدّمها الأمانة، مثمنين مشاركتها المجتمعية وتواجدها الدائم في المناسبات، وتنظيمها للكثير من الفعاليات التي من شأنها بثّ الفرح والسعادة في نفوس الأهالي.
وكان محافظُ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، أولَ من تسلم تلك الورود بعد خروجه من جامع الملك فهد بالعزيزية وفراغه من أداء صلاة العيد، وكذلك عدد من مديري الأجهزة الحكومية ورجال الأمن والأهالي والمقيمين والأطفال.