بشعار "مجتمع مشارك".. منسوبو أمانة الطائف يشاركون الأهاليَ فرحتَهم بالعيد "صور"

وشارك منسوبو الأمانة الأهاليَ فرحتَهم بشعار "مجتمع مشارك"، مع صبيحة أول أيام العيد، بابتسامة رسمت الفرح والابتهاج، وفي المقابل أبدى الأهالي سعادتهم بتلك المبادرة التي تقدّمها الأمانة، مثمنين مشاركتها المجتمعية وتواجدها الدائم في المناسبات، وتنظيمها للكثير من الفعاليات التي من شأنها بثّ الفرح والسعادة في نفوس الأهالي.