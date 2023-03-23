"الأرصاد" تنبّه من أمطار على الباحة.. و"المدني" يحذر الجميع من المخاطرة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ غدًا الجمعة حتى يوم الاثنين القادم.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.