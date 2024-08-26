بعد جولة في أسواق الذهب بجدة.. "الموارد البشرية" تؤكد لـ "سبق" متابعتها للسعودة

وكانت سبق قد كشفت في جولة على عددٍ من أسواق الذهب بجدة عن وجود عمالة وافدة تدير محلات الذهب، بحيث يكون في المحل أكثر من خمسة وافدين مقابل موظف سعودي، مما أدى إلى سيطرتهم على هذا القطاع وسط مخاوف من تسببهم في أبعاد السعوديين.