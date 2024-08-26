بعد جولة في أسواق الذهب بجدة.. "الموارد البشرية" تؤكد لـ "سبق" متابعتها للسعودة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على ضبط سوق العمل، وتوفير بيئة عمل جاذبة في منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن جهودها المستمرة.
وبينت الوزارة في ردّها على استفسارات سبق عبر منصتها الإعلامية أن الفرق الرقابية التابعة لها تُعنى بمتابعة تطبيق قرارات التوطين ومدى التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح؛ ومنها نشاط الذهب والمجوهرات من خلال عدة مسارات رقابية (الحملات الرقابية – البلاغات والشكاوي – ما يتم رصده من الجهات الأخرى)؛ لمتابعة السعودة والحد من تزايد أعداد الأجانب وإعطاء فرصة للشباب السعودي.
وأكدت الوزارة لـ "سبق" أن سوق حراء الدولي بجدة يعد من ضمن المواقع المستهدفة في الزيارات الميدانية، وخلال النصف الأول من عام 2024 م تم تنفيذ 109 زيارات للسوق أسفرت عن ضبط (38) مخالفة توطين، و(22) مخالفة أخرى لنظام العمل.
وذكرت أنها تقوم بالمتابعة المستمرة لسير العمل في هذه المواقع وفق الضوابط والتعليمات؛ لمتابعة مدى التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها أتاحت لجميع المواطنين والمقيمين إمكانية الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال على الرقم 19911 أو من خلال التطبيق الموحد .
وكانت سبق قد كشفت في جولة على عددٍ من أسواق الذهب بجدة عن وجود عمالة وافدة تدير محلات الذهب، بحيث يكون في المحل أكثر من خمسة وافدين مقابل موظف سعودي، مما أدى إلى سيطرتهم على هذا القطاع وسط مخاوف من تسببهم في أبعاد السعوديين.
وأكد سعوديون متضررون لـ"سبق" أنهم يواجهون مخاوف من هؤلاء العمالة الوافدة وبمعرفة من صاحب المنشأة، الأمر الذي قد يجعلهم أمام الطرد في أي لحظة.
وقالوا إنه عند وجود جولات من الأجهزة المعنية فإن الوافدين هم من يبلغوننا بذلك ويحاولون تقليل أعدادهم؛ خوفاً من المخالفات، مطالبين الأجهزة المعنية بمحاولة المداهمة اليومية ومساءلة صاحب المنشأة أو إيقاع الغرامات بحقه؛ لتسببه في تشغيلهم رغم وجود السعوديين.