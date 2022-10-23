"النيابة العامة" تبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك مع "حقوق الإنسان"

وهنأ المعجب الدكتورة التويجري بالثقة الملكية الغالية بتعيينها رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان، منوهًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في مشاركة قطاعات الدولة بحفظ الحقوق ورعاية المصالح، مؤكدًا على اهتمام الدولة - رعاها الله - بتطوير البيئة التشريعية واهتمامها البالغ في حماية الإنسان وحفظ ضرورياته الخمس، والتشديد في تطبيق العقوبات حال الجناية عليه بأي صورة كانت.