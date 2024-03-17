"إغاثي الملك" يوزع 760 سلة غذائية في عدة محليات بولاية نهر النيل في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 760 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محليات المتمة والصلعوب والجريف بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 4.370 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
كما وزع المركز أمس الأول 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة ماتكوس التابعة لمحافظة ليمبوبو في جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1445.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.