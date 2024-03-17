"إغاثي الملك" يوزع 760 سلة غذائية في عدة محليات بولاية نهر النيل في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 760 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محليات المتمة والصلعوب والجريف بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 4.370 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.