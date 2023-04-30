بعد "محمد عبده" و"بكر الشدي" و"الدوكالي" و"الرحابنة".. السعودية تحتفي بالعملاق "محمد الموجي"

وأخذت المملكة من روائع محمد الموجي طفرة في بداية احتفالاتها المُبهجة والمُتميزة، ويُذكر أن "الموجي" رحل عن عالمنا عام 1995م، وترك وراءه إرثاً فنياً ضخماً، حيث تميز كل من: "الأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، وطلال مداح"؛ بسبب ألحان الراحل وكلماته الصارخة.