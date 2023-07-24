أمانة العاصمة المقدسة تُطلق خدمة تصريح العربة المتنقلة غير الغذائية للمنشآت التجارية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن من ضمن الخدمات الجديدة لأمانة العاصمة المقدسة، خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة غير غذائية للمنشآت التجارية، وهي خدمة تُمكّن أصحاب رخص المحال من إصدار تصاريح لمزاولة أنشطتهم غير الغذائية بواسطة عربات متنقلة، وتشمل هذه الخدمة العديد من الأنشطة، مثل: الصيانة المنزلية (كهرباء- سباكة- تكييف وتبريد)، وصيانة الأجهزة الإلكترونية (الحاسب الآلي)، وصيانة الأجهزة الإلكترونية (الجوالات)، والصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء- ميكانيكا)، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات، وغيار زيوت السيارات، وتأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة (أطفال- رجال).