خلال أسبوع.. أكثر من 30 مليون متر مكعب من مياه الأمطار تدخل سد وادي بيش

يشار إلى أن سد وادي بيش يُعتبر من أكبر السدود على مستوى الشرق الأوسط، وأعلى سد في المملكة من ناحية الارتفاع؛ حيث يبلغ طوله 106 أمتار، وتجتمع فيه عشرات الروافد من جبال السراة وغيرها لتشكل بحيرة ضخمة خلفه، إلا أنه حدث الانخفاض في البحيرة بشكل ملحوظ حتى قبل أسبوع، وبدأت الكميات تزداد بشكل كبير.