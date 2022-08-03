خلال أسبوع.. أكثر من 30 مليون متر مكعب من مياه الأمطار تدخل سد وادي بيش

كشفت مصادر أن كميات المياه التي دخلت في بحيرة سد وادي بيش خلال أسبوع واحد منذ اشتداد الحالة المطرية على جنوب السعودية تتجاوز 30 مليون متر مكعب من المياه، وذلك بعد انخفاض ملحوظ في منسوب المياه مقارنةً بالموسم الماضي.
وقالت المصادر لـ"سبق": قياسات المياه شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعدما كان منسوب مياه البحيرة منخفضًا، وفتح بوابات السد يعتمد على كميات المياه الموجودة فيه.
يشار إلى أن سد وادي بيش يُعتبر من أكبر السدود على مستوى الشرق الأوسط، وأعلى سد في المملكة من ناحية الارتفاع؛ حيث يبلغ طوله 106 أمتار، وتجتمع فيه عشرات الروافد من جبال السراة وغيرها لتشكل بحيرة ضخمة خلفه، إلا أنه حدث الانخفاض في البحيرة بشكل ملحوظ حتى قبل أسبوع، وبدأت الكميات تزداد بشكل كبير.