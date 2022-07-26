"ديوان المظالم" يلغي قرار "التعليم" بالامتناع عن نقل معلم.. هنا التفاصيل

ألغى ديوان المظالم قرار وزارة التعليم المتمثل بالامتناع عن نقل معلم بعدما تقدّم بمطالبة للديوان بهدف إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن نقله.
وجاء في التفاصيل أن المدعي استند إلى أن ترتيبه في النقل (صفر)، وإلى قيام الوزارة بنقل معلم غيره بالمخالفة لآلية وضوابط حركة النقل الخارجي؛ تضمن آلية وضوابط حركة النقل أن الموفدين لمدة تزيد على عام دراسي تُحسب لهم سنة تقديم جديدة عند تقديمهم طلب نقل بعد مباشرتهم العمل، وإقرار وزارة التعليم بأن الـمعلم المنقول تم إيفاده، ومع ذلك دخل حركة النقل الخارجي بسنة "تقديم سابـقة" بدلاً من سنة تقديم جديدة بالمخـالفة لآلية وضوابط حركة النـقل.
ووفقاً للقرار المعلن من الديوان أنه وبإعادة المدعى عليها "الوزارة" مفاضـلة المعلم المـنقول بسـنـة تقـديم جديدة؛ فتبين عدم استحقاقه النـقل؛ مما يستحـق معه الـمدعي النقـل عوضاً عنه وعلى أثر ذلك تمّ إلغـاء القرار.