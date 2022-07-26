"ديوان المظالم" يلغي قرار "التعليم" بالامتناع عن نقل معلم.. هنا التفاصيل

وجاء في التفاصيل أن المدعي استند إلى أن ترتيبه في النقل (صفر)، وإلى قيام الوزارة بنقل معلم غيره بالمخالفة لآلية وضوابط حركة النقل الخارجي؛ تضمن آلية وضوابط حركة النقل أن الموفدين لمدة تزيد على عام دراسي تُحسب لهم سنة تقديم جديدة عند تقديمهم طلب نقل بعد مباشرتهم العمل، وإقرار وزارة التعليم بأن الـمعلم المنقول تم إيفاده، ومع ذلك دخل حركة النقل الخارجي بسنة "تقديم سابـقة" بدلاً من سنة تقديم جديدة بالمخـالفة لآلية وضوابط حركة النـقل.