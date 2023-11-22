"العقيل" رئيسًا تنفيذيًّا لشركة T2 المتخصصة في مجال تطوير المنتجات الرقمية لتسهيل الأعمال

وأكد الدوسري أن هذا التغيير في القيادة كان جزءًا من عملية انتقالية مخطط لها، والتي من شأنها أن تعود بآثار إيجابية على الشركة وتتناسب مع العصر الجديد من النهضة التقنية الكبرى على مستوى القطاعات المختلفة.