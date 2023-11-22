"العقيل" رئيسًا تنفيذيًّا لشركة T2 المتخصصة في مجال تطوير المنتجات الرقمية لتسهيل الأعمال

أعلنت شركة T2 المتخصصة في مجال تطوير المنتجات الرقمية لتسهيل الأعمال ومقرها الرياض، عن انتقال مؤسسها المهندس عبدالله الدوسري من منصب الرئيس التنفيذي إلى منصب العضو المنتدب للشركة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أسس المهندس الدوسري الشركة وقادها لأكثر من عشر سنوات، استطاع فيها ابتكار منتجات رقمية لتسهيل إنجاز الأعمال، وتحقيق إيرادات تَخطت الـ300 مليون ريال في عام 2022.
وفي هذا السياق تم الإعلان أن ممدوح العقيل سيكون خلفًا للمهندس عبدالله لإكمال مسيرة الشركة في تطوير حلول تناسب الأعمال في المملكة وفتح أبواب جديدة للابتكار في السوق المحلي والعالمي.
وكان المهندس عبدالله الدوسري قد صرّح برغبته في التركيز على شغفه في بناء المنتجات الرقمية، وثقته التامة أن "العقيل" سيتمكن من مواصلة تطوير الشركة وتحقيق رؤيتها في تسهيل الأعمال وتقديم حلول تقنية مناسبة للسوق السعودي المتغير باستمرار.
وأكد الدوسري أن هذا التغيير في القيادة كان جزءًا من عملية انتقالية مخطط لها، والتي من شأنها أن تعود بآثار إيجابية على الشركة وتتناسب مع العصر الجديد من النهضة التقنية الكبرى على مستوى القطاعات المختلفة.
وحول أهداف الشركة للفترة القادمة، أشار الدوسري إلى أن T2 تعمل على تطوير حلول جديدة لتخدم شريحة أكبر من الشركات، وتوسيع نطاق عملها والاستمرار في ابتكار تقنيات رقمية قادرة على المساهمة في تعزيز العائد الاستثماري للشركات والجهات.
يُذكر أن شركة T2 قامت بتطوير منتجاتها الرقمية لملاءمة احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة، وقدمت خدماتها لأكثر من 7095 عميلًا.
وساهمت سياسة الشركة القائمة على البحث والتطوير، في تعزيز مكانتها في المملكة كرائدة في مجال حلول تسهيل الأعمال والتحول الرقمي.