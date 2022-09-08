أمين "التعاون الإسلامي" يدعو إلى مبادرات لتطوير الرياضة في الدول الأعضاء

وأشار إلى أن الدراسات العالمية تشير إلى أن فضاء منظمة التعاون الإسلامي يستوعب حوالي ربع تعداد الشباب في العالم، كما أنه من المتوقع أن تضم دول المنظمة أكثر من ثلث شباب العالم بحلول 2050، وذلك حسب التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة.