على عُهدة "الفرنسية" والمصدر "اتحادي": بنزيما وقّع عقدًا لـ3 سنوات مع بطل الدوري السعودي

ووفق الوكالة؛ قال المصدر المقرب من المفاوضات والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مُخَوّل بالتحدث للإعلام: "بنزيما وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءًا من الموسم المقبل"، دون تحديد قيمة الصفقة.