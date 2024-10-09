محليات
"الأمن العام" يحذّر: "الفوركس" غير المرخص يقدم التوصيات المجانية بهدف التضليل والاستيلاء على الأموال
نصح بعدم تعريض المدخرات للضياع بالتفاعل مع تلك الوعود
حذر الأمن العام، اليوم الأربعاء، من التوصيات المجانية التي تقدمها جهات غير مرخصة.
وأضاف "الأمن العام"، عبر منصة "إكس": أن جهات الفوركس غير المرخصة تقدم التوصيات المجانية؛ بهدف التضليل والاستيلاء على الأموال؛ مما يستدعي الحذر من ألاعيبها.
وكان "الأمن العام" حذّر في وقت سابق من الوعود التي يقدمها المحتالون من جهات الفوركس غير المرخص بتحقيق الثراء السريع. ونصح بعدم تعريض المدخرات للضياع بالتفاعل مع تلك الوعود.