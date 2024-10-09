"الأمن العام" يحذّر: "الفوركس" غير المرخص يقدم التوصيات المجانية بهدف التضليل والاستيلاء على الأموال

وكان "الأمن العام" حذّر في وقت سابق من الوعود التي يقدمها المحتالون من جهات الفوركس غير المرخص بتحقيق الثراء السريع. ونصح بعدم تعريض المدخرات للضياع بالتفاعل مع تلك الوعود.