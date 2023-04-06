صناعة السبح حِرفة الأجيال المتوارثة.. تجذب زوار فعالية حارة رمضان

وأشار إلى عدم وجود شريحة أو فئة عمرية محددة لمستخدمي السبح؛ حيث إنها مطلوبة من قِبَل الشباب وكبار السن، والرجال والنساء على حد سواء؛ مبينًا أن الخطوة الأولى لصناعة السبحة تبدأ بتقطيع المواد الخام وتحضيرها؛ سواء كانت مواد طبيعية كالأحجار الكريمة أو العاج أو الخشب، أو تلك المواد الصناعية كالفايبر والبلاستيك؛ ليقوموا بنحتها وخرطها على شكل حبيبات صغيرة، وصنفرتها وتلميعها، ومن ثم شكها بالخيط، وفي النهاية عمل الربطة المعروفة بالكركوشة، وتتراوح أسعارها بين عشرة ريالات، ومئة ريال، وأحيانًا تصل إلى خانة الألوف بحسب مستوى الجودة.