صناعة السبح حِرفة الأجيال المتوارثة.. تجذب زوار فعالية حارة رمضان
واصلت فعالية "حارة رمضان" التي تنظمها وزارة الثقافة في "حديقة الندى" و"منتزه الحزام" ضمن موسم رمضان 1444هـ؛ أنشطتها التي تحتفي بالذاكرة الرمضانية للحواري القديمة؛ من خلال إبراز المهن والحِرَف الشعبية التي لا تزال تحافظ على أصولها وعراقتها رغم التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.
وشهدت مواقع الحرفيين -المشاركين ضمن الفعالية- إقبالًا كبيرًا من الأسر؛ للتعرف على فنون المهن التي يقومون بها ومن ضمنها "صناعة السبح"؛ التي تُعد أحد الروافد المستوحاة من واقع البيئة السعودية، والمتوارثة على مر الأجيال؛ لتمثل هوية وطنية أصيلة ضاربة في جذور التاريخ.
وتُستخدم "السبحة"، وهي قلادة الخرز التي تُجمع على شكل حلقة، ولها ربطة من حبات الخرز أيضًا؛ للتسبيح وذكر الله؛ لذلك سميت السبحة أو المسبحة، كما تُقَدَّم كهدية ثمينة؛ لما تحمله من قيمة معنوية ومادية أيضًا، تعتمد على نوعها وطريقة صناعتها وقصتها، ومنها: الدائري، والزوردي، والبرميلي، والصنوبري.
وكشف أحد الحِرَفيين المشاركين في فعالية "حارة رمضان"؛ أن فترة صناعة السبحة تختلف؛ فمنها ما ينجز في ساعة فقط، ومنها ما يستغرق قرابة الشهر؛ وذلك حسب نوعية الخرز المستخدم وطريقة التصنيع؛ مؤكدًا أن الحرفة تحتاج للهدوء والتركيز لتقديم منتج يُرضي تطلعات الزبون، ويُشعره بالقيمة المتفردة التي يحملها بين يديه.
وأشار إلى عدم وجود شريحة أو فئة عمرية محددة لمستخدمي السبح؛ حيث إنها مطلوبة من قِبَل الشباب وكبار السن، والرجال والنساء على حد سواء؛ مبينًا أن الخطوة الأولى لصناعة السبحة تبدأ بتقطيع المواد الخام وتحضيرها؛ سواء كانت مواد طبيعية كالأحجار الكريمة أو العاج أو الخشب، أو تلك المواد الصناعية كالفايبر والبلاستيك؛ ليقوموا بنحتها وخرطها على شكل حبيبات صغيرة، وصنفرتها وتلميعها، ومن ثم شكها بالخيط، وفي النهاية عمل الربطة المعروفة بالكركوشة، وتتراوح أسعارها بين عشرة ريالات، ومئة ريال، وأحيانًا تصل إلى خانة الألوف بحسب مستوى الجودة.
يُشار إلى أن فعالية "حارة رمضان" التي تقيمها وزارة الثقافة ضمن موسم رمضان 1444هـ؛ تأتي ضمن الفعاليات الهادفة إلى تأصيل الثقافة السعودية، والاحتفاء بعادات المجتمع وموروثه الثقافي.