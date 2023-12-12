تنفيذ المرحلة الأولى لزراعة أول غابة سدر في المدينة المنوّرة

نفّذت جمعية البيئة بالمدينة المنوّرة، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء أول غابة سدر في منطقة المدينة المنوّرة، وذلك في الموقع المخصّص للمشروع في مركز المسيجيد 58 كلم غرب المدينة المنوّرة، بمشاركة عددٍ من المتطوعين، وإشراف بلدية المسيجيد.
وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع زراعة أربعة آلاف شجرة سدر، فيما تشمل مراحل المشروع زراعة نصف مليون شجرة في الموقع على مدى خمس سنوات على مساحة تبلغ 176 ألف متر مربع، مشتملاً تهيئة الموقع، وتنفيذ حملة تنظيف، ودعمه بوسائل الريّ، وبناء السواتر لحماية الأشجار.
يأتي ذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التشجير ودعم الغطاء النباتي في البيئة التي تعدّ مسؤولية أفراد المجتمع كافة.