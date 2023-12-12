تنفيذ المرحلة الأولى لزراعة أول غابة سدر في المدينة المنوّرة

نفّذت جمعية البيئة بالمدينة المنوّرة، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء أول غابة سدر في منطقة المدينة المنوّرة، وذلك في الموقع المخصّص للمشروع في مركز المسيجيد 58 كلم غرب المدينة المنوّرة، بمشاركة عددٍ من المتطوعين، وإشراف بلدية المسيجيد.