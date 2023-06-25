5 خدمات يقدّمها "مركز اتصال 937" لضيوف الرحمن.. "الصحة" تُوَضّح

أوضحت وزارة الصحة، مجموعة من الخدمات الصحية المتنوعة التي يقدّمها مركز اتصال الصحة (937) لضيوف الرحمن.
وبيّنت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الخدمات الصحية التي يقدّمها مركز اتصال الصحة (937) لضيوف الرحمن متنوعة، وتشمل 5 خدمات رئيسية.
وأضافت: الخدمات الخمسة تضم "استقبال المكالمات على مدار الساعة بـ6 لغات مختلفة، والاستفسارات والشكاوى حول الخدمات الصحية لمتابعتها ومعالجتها، والاستشارات الطبية لضيوف الرحمن عن طريق الهاتف".
وأردفت: "تتم المعالجة بشكل فوري لكل البلاغات الواردة على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة، ويتم البحث عن المنومين والمفقودين في جميع المنشآت الصحية المتواجدة في المشاعر المقدسة".