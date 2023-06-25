5 خدمات يقدّمها "مركز اتصال 937" لضيوف الرحمن.. "الصحة" تُوَضّح

وأضافت: الخدمات الخمسة تضم "استقبال المكالمات على مدار الساعة بـ6 لغات مختلفة، والاستفسارات والشكاوى حول الخدمات الصحية لمتابعتها ومعالجتها، والاستشارات الطبية لضيوف الرحمن عن طريق الهاتف".