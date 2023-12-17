تعامل سريع في حالات الأوبئة والطوارئ ووقاية ضد المخاطر.."الجلاجل" يفتتح مختبر "الاستجابة السريعة"

ويعمل المختبر بآليات حديثة وطاقة استيعابية عالية للفحوصات المخبرية مع نموذج تشغيل يضمن الاستدامة والكفاءة التشغيلية، كما يمكنه التعرف على العوامل الممرضة بسرعة ودقة لتسهم في رفع الجاهزية للاستجابة للطوارئ البيولوجية، كما يعمل بالتكامل بين مجموعة من العمليات المخبرية المتقدمة لتحقيق مستوى عالٍ من الجاهزية، وتشمل: (التسلسل الجيني، وتطوير الاختبارات التشخيصية) عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال المختبرات.