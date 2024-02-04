"خالد بن سلمان" يلتقي نظيره الباكستاني ويشهدان توقيع مذكرتَيْ تفاهُم بين وزارتَيْ الدفاع للبلدَيْن

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض، وزير الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية أنور علي حيدر.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشهد وزير الدفاع ووزير الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية مراسم توقيع مذكرتَيْ تفاهم بين وزارتَيْ الدفاع في البلدَيْن.
حضر اللقاء ومراسم التوقيع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضر من الجانب الباكستاني رئيس هيئة الركن بالجيش الفريق محمد أويس دستغير، واللواء البحري في وزارة الدفاع خيير زمان، والملحق العسكري لدى المملكة العميد محمد عاصم.