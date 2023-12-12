منجزات 2023..."الداخلية" توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود خلال موسم حج 1444هـ

حققت وزارة الداخلية إنجازات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أسهمت في الاستفادة من الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية وتوظيفها في مفهوم الجانب الأمني في تنظيم إدارة الحشود خلال موسم الحج لعام 1444هـ (2023)، لتقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن، وضمان سلاسة تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وتماشيًا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج.