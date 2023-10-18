وزير الشؤون الإسلامية: المملكة في هذا العهد الزاهر حققت منجزات نوعية ومشاريع تنموية في جميع المجالات

جاء ذلك في تغريدة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في حسابه على منصة "إكس" حيث قال معاليه: تمر بنا هذه الذكرى الغالية ونحن نشهد في هذا العهد الزاهر منجزات نوعية ومشاريع تنموية في جميع المجالات وفق الرؤية المستقبلية التي يقودها سمو سيدي ‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، والتي حققت قفزات كبيرة في فترة وجيزة عززت من مكانة المملكة الدولية.