وزير الشؤون الإسلامية: المملكة في هذا العهد الزاهر حققت منجزات نوعية ومشاريع تنموية في جميع المجالات

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة التاسعة مبيناً بأنها ذكرى عزيزة على قلوب أبناء الوطن.
جاء ذلك في تغريدة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في حسابه على منصة "إكس" حيث قال معاليه: تمر بنا هذه الذكرى الغالية ونحن نشهد في هذا العهد الزاهر منجزات نوعية ومشاريع تنموية في جميع المجالات وفق الرؤية المستقبلية التي يقودها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، والتي حققت قفزات كبيرة في فترة وجيزة عززت من مكانة المملكة الدولية.
واختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تغريدته داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عزّه ونصره.