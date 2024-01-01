"السجل العقاري" ينال شهادة الأيزو 27001 في "أمن المعلومات"

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"السجل العقاري" الدكتور محمد السليمان، أن الأمن السيبراني يأتي في قمة أولويات السجل في ظل التحول الرقمي الذي تعيشه اليوم المملكة، لتمكين القطاع العقاري وإسهام "السجل العقاري" في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف، وأن هذا الإنجاز سيمكن من تعزيز الإجراءات التنظيمية في تقديم جميع خدماتنا من خلال منصة "السجل العقاري" لتحقيق الموثوقية والشفافية في العمليات المقدمة والتي تشمل تغيير الملكية والبيع، وخدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح التي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها.