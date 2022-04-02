"الطريف" لـ"سبق": بلِّغوا عن مُربِّي الأسود والقرود والمفترسات.. وحالات الإساءة والإهمال تتزايد

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لا بد لنا أن نوضح أن الإساءة للحيوان تتفاوت وتتشكل في صور عديدة، منها: تعريض الحيوانات للإهمال أو سوء التغذية، ترك الحيوانات سائبة والتخلي عنها في الطرقات أو أمام ملاجئ الحيوانات، عدم توفير الظروف المعيشية المناسبة للحيوان، إجهاد الحيوانات في العمل والسباقات، استخدام الحيوانات في صورة منافية لطبيعتها كاستخدامها في السيرك والعروض الترفيهية، عدم تقديم الرعاية البيطرية عند الحاجة، حجز ونقل الحيوانات بطريقة غير آمنة، عرض الحيوانات المريضة والمصابة للبيع والاتجار بها، التعدي على الحيوانات بأشكاله وصوره كافة والتخلص من الحيوانات بطرق غير مناسبة كأن تُحدث ألمًا شديدًا لها أو تقديم السم عمدًا لها.. وتتلقى الجمعية ما يقارب 300 بلاغ يوميًّا لإنقاذ ومساعدة الحيوانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرقم المخصص للإنقاذ. ولوحظ زيادة نسبة البلاغات المتعلقة بالإساءة للحيوان، وتظهر جلية في ارتفاع عدد الحيوانات المتخلَّى عنها، وعرض الحيوانات المريضة والمصابة للبيع؛ وذلك لارتفاع عدد المهتمين بتربية الحيوانات دون استشعار مسؤولية أن في ذلك التزامًا وأمانة، وأن الحيوانات الأليفة خصوصًا قد تُقتنى للتسلية لمسألة وقتية فقط، أو عبر إدخالها المنازل دون إذن الوالدين، ثم يكون التخلي عنها أو طردها هو الخيار الأول دون استشعار أن في ذلك إساءة للحيوان، وارتكاب مخالفة قانونية.