"الطريف" لـ"سبق": بلِّغوا عن مُربِّي الأسود والقرود والمفترسات.. وحالات الإساءة والإهمال تتزايد

- التقصير في رعاية "الصقور" وعدم توفير ظروف معيشية مناسبة وتجويع "الإبل" مخالفة للنظام
- مجتمعنا واعٍ ورحيم ويطبِّق الرفق بالحيوان المستمد من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف
- القطط والكلاب أكثر من يُعتدى عليها.. والخيول تتعرض للقسوة في المتنزهات
- نؤهل الحيوانات ونعرضها للتبني.. ولدينا ملجأ يضم مئات الحيوانات المنقَذة
- نُنقذ الحيوانات ونُقدِّم لها الخدمات البيطرية ونوفر المأوى الدائم والآمن لها ونُدرِّبها
- قدَّمنا 72 مبادرة للرفق بالحيوان مع شركائنا من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي
- الإهمال والإساءة والتخلي عن الحيوانات بسبب رفض الوالدَيْن و"الترفيه الوقتي"
- ممنوع اصطحاب الكلاب في الحدائق والمتنزهات.. وعدم إزالة مخلفاتها يُعرِّض للغرامة
- "الأليفة" تُقتنى للتسلية ثم يُتخلى عنها وتُطرد دون استشعار الإساءة والمخالفات القانونية
يقول المشرف العام على جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان في منطقة الرياض بدر الطريف إن الجمعية تتلقى ما يقارب 300 بلاغ يوميًّا لإنقاذ ومساعدة الحيوانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرقم المخصص للإنقاذ.
ويوضح في حواره مع "سبق" أن هناك زيادة في نسبة البلاغات المتعلقة بالإساءة للحيوان، تظهر جلية في ارتفاع عدد الحيوانات المتخلَّى عنها والمهمَلة.
ويشير إلى أن السعودية تقوم بجهود واضحة وملموسة تجاه الرفق بالحيوان، وذلك عبر استحداث وحدة للرفق بالحيوان في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخمس جمعيات للرفق بالحيوان.
ما هو الهدف من إنشاء جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان؟ هل هو لإنقاذ الحيوانات أم لتوفير ملجأ لها أم لرفع التوعية في المجتمع؟
أُنشئت جمعية رحمة للرفق بالحيوان للمساهمة في رفع مستوى الوعي تجاه حماية ورعاية الحيوان والرفق به، ومساعدة وإنقاذ الحيوانات عبر تقديم الخدمات البيطرية لها، وتأهيلها، وتوفير المأوى الدائم والآمن لها، وتقديم خدمات التدريب لجميع فئات المجتمع.
هل هناك ازدياد في حالات الإهمال والإساءة للحيوان في السعودية؟
لا بد لنا أن نوضح أن الإساءة للحيوان تتفاوت وتتشكل في صور عديدة، منها: تعريض الحيوانات للإهمال أو سوء التغذية، ترك الحيوانات سائبة والتخلي عنها في الطرقات أو أمام ملاجئ الحيوانات، عدم توفير الظروف المعيشية المناسبة للحيوان، إجهاد الحيوانات في العمل والسباقات، استخدام الحيوانات في صورة منافية لطبيعتها كاستخدامها في السيرك والعروض الترفيهية، عدم تقديم الرعاية البيطرية عند الحاجة، حجز ونقل الحيوانات بطريقة غير آمنة، عرض الحيوانات المريضة والمصابة للبيع والاتجار بها، التعدي على الحيوانات بأشكاله وصوره كافة والتخلص من الحيوانات بطرق غير مناسبة كأن تُحدث ألمًا شديدًا لها أو تقديم السم عمدًا لها.. وتتلقى الجمعية ما يقارب 300 بلاغ يوميًّا لإنقاذ ومساعدة الحيوانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرقم المخصص للإنقاذ. ولوحظ زيادة نسبة البلاغات المتعلقة بالإساءة للحيوان، وتظهر جلية في ارتفاع عدد الحيوانات المتخلَّى عنها، وعرض الحيوانات المريضة والمصابة للبيع؛ وذلك لارتفاع عدد المهتمين بتربية الحيوانات دون استشعار مسؤولية أن في ذلك التزامًا وأمانة، وأن الحيوانات الأليفة خصوصًا قد تُقتنى للتسلية لمسألة وقتية فقط، أو عبر إدخالها المنازل دون إذن الوالدين، ثم يكون التخلي عنها أو طردها هو الخيار الأول دون استشعار أن في ذلك إساءة للحيوان، وارتكاب مخالفة قانونية.
ما هي أكثر الحيوانات التي تتعرض للأذى في مجتمعنا، الكلاب أم القطط والطيور والخيول أم الماشية؟
تُعتبر القطط والكلاب أكثر الحيوانات التي تتعرض للإساءة عبر التخلي عنها وتركها سائبة في بيئة ليست مناسبة للعيش فيها، فكثير منها تُعتبر فصائل لا تنتمي لبيئتنا ولا تستطيع التكيف فيها، كما تواجه خطر التسميم، وهو إحدى مخالفات نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم يأتي بعد ذلك القسوة على الخيول التي تُستخدم للترفيه في المتنزهات، التي تُحمَّل فوق طاقتها، وتعيش في ظروف سيئة تحت وطأة الشمس وسوء التغذية.
ما هي أبرز الجهود المبذولة حاليًا لحماية الحيوان؟ وهل يتطلب الأمر وضع أنظمة ولوائح جديدة تساعد على حماية الحيوانات من الاعتداء والإهمال؟
تقوم السعودية بجهود واضحة وملموسة تجاه الرفق بالحيوان، وذلك عبر استحداث وحدة للرفق بالحيوان في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخمس جمعيات للرفق بالحيوان، وتضافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي عبر تنفيذ المبادرات والفعاليات والأنشطة لرفع مستوى الوعي تجاه حماية ورعاية الحيوان والرفق به، والتوعية بنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر زيارة المدارس ورياض الأطفال، وأصحاب المحال التجارية، والأحواش وأسواق الأنعام، وعبر وسائل التواصل والقنوات الرقمية، وغير ذلك من أوجه التوعية. كما تقوم هذه الجهات بتنفيذ مبادرات التحصين واللقاحات؛ وهو ما يساهم في تعزيز الصحة الحيوانية، ومبادرات ميدانية لمساعدة الحيوانات، وتأهيل طلاب الطب البيطري عبر التطوع في الجمعيات الأهلية.
ما هي العقوبات التي يتعرض لها المعتدي والمسيء للحيوان؟
صدر المرسوم الملكي رقم م/ 44 بتاريخ 26/ 7/ 1434هـ بالموافقة على نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يوضح الشروط والواجبات والحقوق للحيوان، وما يترتب على مخالفتها من عقوبات، سواء غرامات أو تشهيرًا أو إغلاقًا للمنشآت وإلغاء التراخيص. فالغرامات قد تصل في المرة الأولى لـ50 ألف ريال، وتتضاعف في حال تكرارها، وذلك حسب ما أوضحته اللائحة التنفيذية للنظام.
البعض يصطحب حيوانه الأليف "كلب" في الممرات والمتنزهات وأماكن الجري، فهل هذه إساءة أم أمر عادي؟
يُمنع اصطحاب الكلاب في الممرات والحدائق والمتنزهات غير المخصصة لذلك، وعدم إزالة مخلفاتها هو من مخالفات نظام وقانون الذوق العام التي تستوجب الغرامة، ولكن ليس في ذلك إساءة للحيوان.
هل تقدمون الرعاية الطبية البيطرية للحيوانات المهملة؟
تستقبل جمعية رحمة للرفق بالحيوان البلاغات حول الحيوانات المهملة والمصابة، وتقوم بمباشرتها وفق إمكانياتها، وما يصلها من تبرعات المحسنين، وتقدِّم لها الرعاية البيطرية مجانًا، وتقوم بإيوائها في ملجأ الجمعية، وتؤهلها سلوكيًّا حتى تجد لها منازل دائمة وآمنة، كما أنها لا تتوانى ولا تترد أبدًا في مباشرة أي حالة لأي نوع من الحيوانات الأليفة وحيوانات المزرعة، التي هي ضمن نطاق أعمالها.
إذا قام شخص بضرب الحيوان، وسحله، ثم قتله، هل يتم إيقاع العقوبة والغرامة كحادثة واحدة أم على كل فعل من هذه الأفعال؟
في هذه الحالة يتم إيقاع الغرامة على المسيء كل فعل على حدة، وإن كانت في حادثة واحدة؛ فتطبق غرامة للضرب، وغرامة للسحل، وغرامة للقتل، ويُجازَى بها المسيء.
هل ما يحدث من بعض مُلاك الإبل من تجويع "الهجن" لكي تكون رشيقة؛ وتفوز بالمسابقات، يُعدُّ اعتداء عليها؟
يقوم بعض مُلاك الإبل بعمل نظام غذائي للهجن بهدف إنقاص وزنها، والكثير منهم يقوم بذلك بطرق علمية ومدروسة، لا تؤثر أبدًا على صحة الحيوان، ولكن هناك قلة قليلة قد يحرم الإبل من الطعام والشراب بطرق عشوائية؛ ما يُسبِّب نقصًا في التغذية أو الجفاف، وهذه مخالفة للنظام؛ كونها إحدى صور الإساءة للحيوان.
ما هو دوركم في متابعة حالات اقتناء الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والدببة والقرود وغيرها في القصور والاستراحات الخاصة للتأكد من أنها لا تتعرض للأذى؟
تدخل الحيوانات الفطرية ضمن اختصاص المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ويقوم جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة للأمن البيئي بتلقي البلاغات حول مقتني هذه الحيوانات، وملاحقتهم، ومصادرة ما لديهم من حيوانات؛ إذ يمنع النظام اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية والاتجار بها وبمنتجاتها. وندعو الجميع للإبلاغ عن كل شخص يقتني ويُربِّي هذه الحيوانات ويتاجر بها. وقد قامت جمعية رحمة للرفق بالحيوان بتسليم العديد من الحيوانات الفطرية المنقَذة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ إذ تتضافر الجهود دائمًا بما يحقق سلامة وصحة الحيوان.
حبس الصقور في أقفاص داخل المنازل وفي المجالس والتباهي بها، هل هو اعتداء عليها؟
إن هواية الصيد بالصقور موروث شعبي عظيم، ومعظم الصقارين حريصون جدًّا على سلامة وصحة طيورهم، ويؤمِّنون لها الرعاية اللازمة عبر وضعها في مرابط توفِّر ظروفًا معيشية مميزة؛ فطيورهم عزيزة عليهم بغض النظر عن قيمتها المادية. وإن وُجد من يقصر في تقديم الرعاية للصقور فهي حالة نادرة بلا شك، وتدخل في نطاق الإساءة؛ وذلك لعدم توفير ظروف معيشية مناسبة للحيوان.
هل ما يقوم به القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي والمتطوعون والمتطوعات من جهود ساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه حماية ورعاية الحيوان والرفق به؟
إن تضافر الجهود من جميع هذه القطاعات وأفراد المجتمع ساهم كثيرًا في رفع مستوى الوعي تجاه حماية ورعاية الحيوان، ونقل صورة حسنة عن مجتمعنا كمجتمع واعٍ ورحيم، يطبِّق قِيم الرفق بالحيوان التي استمدها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. وما زلنا نُمنِّي النفس ببذل المزيد من الجهود لتحقيق مستهدفات أعلى وأكبر.
ما هي أبرز إنجازاتكم في مجال الرفق بالحيوان؟
قدمت جمعية رحمة للرفق بالحيوان 72 مبادرة للرفق بالحيوان مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، قام بتنفيذها أكثر من 2000 متطوع، قدَّموا ما يتجاوز 20000 ساعة تطوعية. كما قامت الجمعية بإنقاذ ومساعدة أكثر من 4000 حيوان، وتأهيله، وعرضه للتبني في ملجأ يضم مئات الحيوانات المنقَذة، وتوفير عيادة بيطرية متنقلة لمساعدة الحيوانات في الميدان، ونقلها للملجأ، وتقديم الخدمات البيطرية عبرها لضمان الاستدامة المالية للجمعية. كما تطمح الجمعية لتنفيذ المزيد من المشاريع التي تستهدف استدامتها، وخلق فرص عمل تخدم سوق السعودية.