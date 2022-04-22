"العبيد" لـ"سبق": هذا السيناريو الأسوأ للحرب الروسية.. والعالم مُقبل على موجة كساد ضخمة ستلسع نارها الجميع

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لم يكن تصعيدًا مفاجئًا؛ فمن يتتبع التاريخ يجد أن أوكرانيا منطقة ساخنة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، وبأحداث مشابهة في جورجيا والقرم كان من الواضح نية موسكو الدخول لأوكرانيا بحجة الحفاظ على أمنها القومي؛ فهي ترى أن انضمام كييف لحلف الناتو تهديدٌ مباشر لها، وكانت لمدة شهور تحشد قواتها على حدودها الغربية، وفي المقابل ترى كييف أن انضمامها من عدمه هو حق سيادي لها. نختلف أو نتفق مع الأسباب إلا أن غزو دولة لأخرى مرفوض تمامًا، ويجب ألا يحدث. وهذه الحرب كأنما كان جميع الأطراف تدفع إليها دفعًا.