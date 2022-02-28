"عايد الهرفي": "منتدى مستقبل العقار" خطوة مهمة لكنه أغفل مناقشة التحديات الأساسية

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منتدى مستقبل العقار الذي نظمته الوزارة بمشاركة أصحاب السمو الأمراء والوزراء، ونخبة من المختصين في شؤون العقار، ونخبة من المتحدثين من القطاعَيْن العام والخاص، يمثل خطوة مهمة ومبادرة جيدة لطرح ومناقشة قضايا العقار والإسكان. وكنت أتمنى أن نرى مثل هذه الفعاليات منذ وقت مبكر، وأتمنى أن تستمر بشكل دوري، بما فيها من ورش عمل لحل إشكاليات العقار والإسكان في السعودية، وللخروج بتوصيات مناسبة، تُطبَّق على أرض الواقع، وخصوصًا بعد تحقيق كل مرحلة من المستهدفات لتتويجها بالنتائج والأرقام والخطط المستقبلية، ومناقشة الإشكالات القائمة. وأشير هنا إلى أن أغلب ما تم طرحه من خطط ورؤى وأفكار، مثل الحديث عن المستهدفات، وتنويع مجالات العقار للمساهمة في الاقتصاد الوطني، وسد الفجوة بين العرض والطلب، والمنتجات العقارية السكنية.. هي أمور قد قمت بطرحها مرات عدة، سواء في لقاءات سابقة لي في قنوات تلفزيونية، أو عبر مقالات وتغريدات منذ سنوات.

وأعود وأقول إن مثل هذه المنتديات والفعاليات مهمة وضرورية من حيث المبدأ، ومن حيث الضرورة للخروج بحلول واقعية.