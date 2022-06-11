قبل أيام من تطبيقه.. "الجعيد" يكشف لـ"سبق" أبرز ما جاء في "نظام الأحوال الشخصية" الجديد عن الزواج والنَّسب والحمض النووي

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جاءت المادة الـ9 وحددت سن الزواج الأدنى بعمر 18 سنة، ومنعت توثيق العقود لمن هم أقل من ذلك، ولمن يرغب في تزويج البنت التي عمرها أقل من هذا على المحكمة أن تتبين المصلحة من ذلك، فمثلاً قد يكون الزوجان بينهما فرق بسيط في العمر، والزوج يعمل أو قادر ماديًّا، وهكذا.. وهذه سلطة تقديرية يُراد منها التقليل بشكل كبير جدًّا من تزويج الصغيرات إن لم يكن كليًّا، ولا بد من مصلحة ظاهرة صريحة من التزويج بأقل من عمر 18 سنة. ومن أبرز الحقوق جاءت المادة الـ14 التي حددت كفاءة الرجل للمرأة شرطًا للزوم عقد الزواج لا لصحته. ويعني ذلك انخفاض أو انعدام قضايا لطالما أشغلت المحاكم، وهي قضايا كفاءة النسب. وحددت المادة أن لكل ذي مصلحة فقط حتى الدرجة الثالثة، وهم الإخوة والأخوات الأشقاء، أو الأب أو الأم وأولادهم، الاعتراض على عقد الزواج حال عدم كفاءة الرجل، ولكنها تركت للمحكمة السلطة التقديرية. وقد لاحظت أن معظم قضايا كفاءة النسب تأتي من أقارب الدرجتين الرابعة والخامسة، وبعضهم ليسوا أقارب فقط من القبيلة، وفي هذا تقليل كبير جدًّا من قضايا كفاءة النسب، بل ربما ينهيها. وذكرت المادة الـ69 وما بعدها توظيف الحمض النووي، وأنه دليل في عملية إثبات النَّسب في دعاوى إنكار نسبة الولد للزوج. وفي ذلك قطع للخلافات بين العلماء في استخدام الحمض النووي كمثبت للنسب. كما وضعت المواد إطارًا زمنيًّا لدعاوى إنكار الولد، وهي مدة 15 يومًا من تاريخ العلم بالولادة، أو لا يكون الأب صراحة أو ضمنًا أقر بالأبوة لهذا الولد.