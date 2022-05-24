كشف عن "برمجان" والتحدي العالمي.. "الوشمي" لـ"سبق": المملكة ستنشئ مركزًا للذكاء الاصطناعي ومعجمًا معاصرًا

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يمكن تلخيص أبرز التحديات التقنية والبرمجية التي تواجهها اللغة العربية في ثلاث نقاط رئيسة: أما الموارد البشرية فما زالت تعاني شحًّا في عدد المختصين بالذكاء الاصطناعي أو اللغويات الحاسوبية، ونطمع أن يزداد عدد البرامج الأكاديمية في الجامعات السعودية لتغطية هذا الشح، وأما من ناحية البيانات المتاحة؛ فالبيانات اللغوية والمدونات العربية تعترضها إشكالات تنظيمية قانونية (مثل حقوق الملكية، وتتجير البيانات)، زيادة على ضعف في الجودة، وصغر في حجم البيانات مقارنة بما تحتاجه لغة غنية صرفيًّا، وأما من ناحية الخوارزميات المتخصصة باللغة العربية، فنجد اللغة العربية متفردة في نظامها الصرفي وبعض الخصائص الأخرى، وتحتاج إلى إعادة النظر في جدوى استخدام خوارزميات لا تراعي خصائص اللغة العربية.