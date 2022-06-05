"الجهني" لـ"سبق": خيام مطوَّرة و"بوفيهات" وكهرباء في "منى" و"عرفة" أبرز مبادرات حج هذا العام

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هذا العام 1443هـ يعتبر انطلاقه بعد جائحة كورونا؛ فهناك مستجدات بعد هذه الجائحة، تتمثل في بدء الأعمال لشركة كدانة، والتطوير لمخيمات منى. ويعتبر هذا التطوير تحسينًا لما هو قائم، وهو مرحلة أولى من مراحل التطوير، الذي سينعكس على جودة الخدمة المقدمة في مشعر منى. والجديد هذا العام كذلك تزويد مخيمات منى بالكهرباء، وتعزيزها بشكل كامل، وكذلك تغطية مشعر عرفة بالكهرباء دون الحاجة لاستخدام المولدات الكهربائية التقليدية، وأيضًا عودة الوجبات لما كانت عليه في عام 1440هـ؛ إذ سيتم تقديمها بشكل "بوفيهات"؛ وذلك لتلبية رغبات ضيوف الرحمن من حيث التنوع.