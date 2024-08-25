عالم السياسة الأمريكي الشهير "كاساغراندا" لـ"سبق": الأمير محمد بن سلمان من القادة القلائل على كوكب الأرض الذين يمتلكون قيادة فذة.. والسعودية محظوظة بوجوده

كل شخص لديه التحيزات، وجميع الثقافات لها قيم وبها عيوب، ولا يوجد مجتمع أفضل من مجتمع، ونحن جميعًا نحاول أن نجد طريقنا في عالم معقد لا يوجد به أحد يملك الحقيقة بما يكفي لمعرفة كيفية تصحيح الأمور، وكل ما يمكننا فعله هو أن نأمل أن نتمكن كمجتمعات من تقريب وجهات النظر بيننا بدرجة كافية ليتم صناعة بعض روابط السلام بيننا؛ فلا يوجد أمة أو ثقافة أفضل من الأخرى، وعندما كنت طفلًا تعلمت أنه يجب علينا أن نحتفل بالتنوع والتسامح، ونرفع بعضنا، كما اكتشفت أن كل ما تعلمته في المدارس العامة الأمريكية كان خاطئًا (ما عدا الرياضيات)، فلم نتعلم اللغة الإنجليزية السليمة، ولو سألت أي شخص في أمريكا عن ما هي الأمة سيعطيك تعريف الدولة، ولو تسأل عن النظرية سيعطيك تعريف الفرضية.. كما تعلمنا في المدارس سلسلة من الأكاذيب التاريخية، فعلى سبيل المثال الرئيس الأمريكي جورج واشنطن لم يكن يضع أسنانًا خشبية بدلًا من أسنانه التي سقطت، كما درسنا؛ بل كان يلبس طقم أسنان مصنوع من أسنان العبيد الذين يملكهم، والمخترع هنري فورد لم يخترع السيارة، وبن فرانكلين لم يخترع النظارات أو الكهرباء، والرومان لم يخترعوا الطرق المعبدة أو القنوات المائية، وفي الواقع كانوا سيئين في هذا الجانب.. كذلك من خلال بحثي عن الحقيقة، أدركت أنني لا أعرف أي تاريخ للشرق الأوسط منذ عام 476م حتى 1914م، وعندما قرأت المزيد عن هذا التاريخ، أدركت أننا قد تم تضليلنا عمدًا لكي نبقى جاهلين، وحتى يتم تشويه سمعة المسلمين بشكل عام، والعرب والفرس على وجه التحديد، ومحو حضارتهم من التاريخ، وكلما قرأت المزيد شعرت أنه أصبح من واجبي أن أبدأ في سرد قصص حقيقية عن أولئك الذين تم حذفهم من التاريخ.. ولسوء الحظ، لا أستطيع أن أروي جميع القصص، لكن هدفي هو أن أروي أكبر عدد ممكن منها.. لقد أمضيت الكثير من الوقت في العالم العربي، ولقد كان للمحو والتجاهل الحضاري عواقب وخيمة، فالعرب يشكلون حاليًا 6% من سكان العالم، وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية قُتِل منهم 1% في الحروب العسكرية، والصراعات الأهلية، والإبادة الجماعية، كما أن ما يقرب من نصف اللاجئين في العالم حاليًا من العرب، في ظل أكبر أزمة لاجئين على الإطلاق في التاريخ، ربما أكون ساذجًا، لكن تفكيري كان أنه إذا تمكنت من إعطاء صوتي للشعب العربي، فربما تخف بعض الكراهية ضدهم.