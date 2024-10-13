الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم: العثيم كاش آند كاري يلبي احتياجات العائلات الكبيرة وأصحاب المشاريع بأسعار تنافسية وخططنا للتوسع مستمرة

نحن ندرك أن سوق الجملة يشهد تغيرات مستمرة، ونتعامل مع هذه التحديات من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز علاقاتنا مع الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا لرفع مستوى الخدمة وتقديم تجارب تسوق أكثر مرونة وفعالية، وبطريقة منظمة ومطورة شبيهة بما تقوم به شركات عالمية مثل ميترو وكوسكو، فضلًا عن حرصنا على تعزيز ممارساتنا التجارية المستدامة.