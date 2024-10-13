الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم: العثيم كاش آند كاري يلبي احتياجات العائلات الكبيرة وأصحاب المشاريع بأسعار تنافسية وخططنا للتوسع مستمرة

في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع التجزئة وسوق الجملة في المملكة العربية السعودية، تبرز شركة أسواق العثيم كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.
مع إطلاق “العثيم كاش آند كاري”، اتجهت الشركة إلى تلبية احتياجات فئات متنوعة من العملاء، من أصحاب التموينات والمطاعم والمقاهي إلى العائلات الكبيرة، مقدمةً حلولًا اقتصادية تتناسب مع متطلباتهم.
في هذا الحوار، يتحدث المهندس موفق مباره، الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم، عن استراتيجيات الشركة في مواجهة التحديات المستقبلية، خطط التوسع، ودور العثيم كاش آند كاري في تلبية احتياجات السوق المحلي.
• لماذا يتم التركيز على أصحاب التموينات، الفنادق، المطاعم والمقاهي والعائلات الكبيرة؟
نحن نركز على هذه الفئات لأنها تمثل شريحة كبيرة ومهمة من عملائنا في سوق الجملة. أصحاب المشاريع يعتمدون على منتجاتنا لتلبية احتياجات متطلباتهم اليومية بشكل مستمر. أما العائلات ذات الأفراد الكبيرة، فهي تبحث عن حلول اقتصادية وفعالة من حيث التكلفة، وبالتالي، يعتبر العثيم كاش آند كاري خياراً مناسباً لهم للحصول على المنتجات الأصلية بكميات كبيرة وبأسعار منافسة.
• كيف تتعامل الشركة مع التحديات المستقبلية في سوق الجملة؟
نحن ندرك أن سوق الجملة يشهد تغيرات مستمرة، ونتعامل مع هذه التحديات من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز علاقاتنا مع الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا لرفع مستوى الخدمة وتقديم تجارب تسوق أكثر مرونة وفعالية، وبطريقة منظمة ومطورة شبيهة بما تقوم به شركات عالمية مثل ميترو وكوسكو، فضلًا عن حرصنا على تعزيز ممارساتنا التجارية المستدامة.
• كيف يساهم العثيم كاش آند كاري في تلبية احتياجات السوق المحلي؟
من خلال العثيم كاش آند كاري، نقدم مجموعة واسعة من المنتجات الأصلية التي تلبي احتياجات أصحاب المشاريع والعائلات الكبيرة، بتوفير المنتجات بكميات كبيرة، كما نحرص على توفرها بجودة عالية وأسعار تنافسية تحت سقف واحد، مما يساهم في تلبية متطلبات السوق المحلي بتوفير الوقت والجهد.
• هل لديكم خطط لتوسيع شبكة العثيم كاش آند كاري خارج الرياض؟
نعم، لدينا خطط مستقبلية لتوسيع نطاق العثيم كاش آند كاري لتشمل مناطق أخرى في المملكة. نحن نعمل على دراسة الأسواق المحلية في المدن الرئيسية لتحديد المواقع الأنسب للتوسع بناءً على احتياجات عملائنا.
• ما هي أبرز ردود الفعل التي تلقيتموها من العملاء حتى الآن؟
الحمد لله، تلقينا ردود فعل إيجابية من العملاء، سواء من أصحاب الأعمال أو العائلات. يعبر الكثيرون عن رضاهم تجاه جودة المنتجات والأسعار التنافسية التي نقدمها، بالإضافة إلى الخدمة السريعة والمريحة. نحرص دائماً على تلبية آراء عملائنا لتحسين تجربة التسوق.
موقع العثيم كاش آند كاري
https://maps.app.goo.gl/6YzRFJmQWSFD3js99?g_st=com.google.maps.preview.copy