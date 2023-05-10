"جيري لياو" لـ"سبق": HONOR ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لتُرضي تطلعات الجمهور السعودي

وتابع قائلًا: "في عام 2016، كان هاتف HONOR V8 أول جهاز من HONOR يتميز بوضع حماية العين؛ وفي عام 2018م، كان هاتف HONOR 8X أول هاتف يحصل على شهادة TÜV Rhineland Low Blue Light ومن خلال الجمع بين خبرة HONOR في أبحاث البصريات المتعلقة بالصحة والسلامة، يدعم هاتف HONOR Magic5 Pro العرض الليلي بناءً على الساعة البيولوجية (Circadian Night Display)، وهو أول هاتف ذكي يحصل على شهادة TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification؛ في حين أن مرشحات الضوء الأزرق للهواتف الذكية شائعة، وغالبًا ما تأتي على حساب الجودة المرئية، كما أنها تغير الألوان بشكل مفاجئ للغاية، الأمر الذي يحول دون الاستفادة من هذه الخاصية".