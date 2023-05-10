"جيري لياو" لـ"سبق": HONOR ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لتُرضي تطلعات الجمهور السعودي

- أنشأت معاملَ خاصة لإجراء الدراسات الكمية والكيفية التي تعكس التطور في نظام الكاميرا في هواتفنا الذكية.
- في 25 مايو القادم سنطلق الهاتفين اللذين طال انتظارهما في السعودية HONOR Magic5 Pro وHONOR Magic Vs.
- كاميرا HONOR Magic5 Pro تساعد على التقاط لحظاتهم السحرية بسهولة أكبر أثناء الحركة.
كشفت العلامة التجارية العالمية HONOR للأجهزة الذكية، أخيرًا، عن الأسرار وراء خوارزمية Falcon Capture، وخاصية AI Motion Sensing اللتين أحدثتا طفرة في عالم الهواتف في الفترة الأخيرة، وظهرت هذه التقنيات المبتكرة في أحدث هواتف HONOR الأخيرة كـ"هاتف HONOR Magic5 Pro"، والتي من المتوقع أن تغير قواعد لعبة التصوير بالهواتف الذكية إلى الأبد؛ حيث حصلت هذه التقنيات المتطورة على العديد من الإشادات أثناء الإعلان عنها خلال مؤتمر MWC 2023.
كما شهد إطلاق هاتف HONOR Magic5 Pro في بلد التصنيع، الصين، إقبالًا جماهيريًّا غير مسبوق؛ حيث شوهدت الصفوف الطويلة للجماهير التي تنتظر أن تحصل على نسختها من الهاتف أمام المتاجر المخصصة للبيع، وقد أظهر الجمهور في الصين رغبته العارمة في الحصول على الهاتف؛ الأمر الذي نتج عن مدد توصيل أطول من المعتاد بسبب الإقبال المتزايد عليه.
حول ذلك كشف مدير شركة "HONOR" في السعودية لـ"سبق"، "جيري لياو"، بعض الأسباب وراء تطور العلامة التجارية بهذا الشكل الكبير؛ مؤكدًا أن HONOR أنشأت معامل الكاميرا الخاصة بها من أجل إجراء الدراسات الكمية والكيفية التي تعكس التطوير في نظام الكاميرا التي تتبناها HONOR في هواتفها الذكية. كما أكد أن HONOR استطاعت أن تُحقق طفرات تقنية هائلة في عدة نواحٍ فيما يخص السرعة والضوء والمسافة، والتي تشمل سرعة بدء الكاميرا وسرعة التركيز التلقائي وأوقات رد فعل الغالق وسرعة معالجة الصور.
ذكر كذلك أن HONOR استغرقت 18 شهرًا بالكامل من أجل إعادة بناء محرك HONOR للصور من الألف إلى الياء بهندسة جديدة، إلى جانب مصدر رمز وخوارزميات جديدة للاستفادة الكاملة من قوة المعالجة لمنصة Qualcomm للهواتف؛ بفضل الفاصل الزمني الكبير لذاكرة التخزين المؤقت للبيانات وشبكة الذكاء الاصطناعي المدربة بأكثر من 270000 صورة، ويمكن لكاميرا HONOR Magic5 Pro مساعدة المستخدمين على التقاط لحظاتهم السحرية بسهولة أكبر أثناء الحركة.
وأكد مدير شركة "HONOR" في السعودية أن الشركة تُظهر التزامها بابتكارات حماية العين في هاتف HONOR Magic5 Pro.
وقال: "التزمت HONOR بالابتكارات التي تتمحور حول الإنسان قبل وقت طويل من إعلانها الرئيسي عن الهاتف خلال مؤتمر MWC 2023، بعد أن بدأت البحث في تقنيات العناية بالعيون في عام 2016م".
وتابع قائلًا: "في عام 2016، كان هاتف HONOR V8 أول جهاز من HONOR يتميز بوضع حماية العين؛ وفي عام 2018م، كان هاتف HONOR 8X أول هاتف يحصل على شهادة TÜV Rhineland Low Blue Light ومن خلال الجمع بين خبرة HONOR في أبحاث البصريات المتعلقة بالصحة والسلامة، يدعم هاتف HONOR Magic5 Pro العرض الليلي بناءً على الساعة البيولوجية (Circadian Night Display)، وهو أول هاتف ذكي يحصل على شهادة TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification؛ في حين أن مرشحات الضوء الأزرق للهواتف الذكية شائعة، وغالبًا ما تأتي على حساب الجودة المرئية، كما أنها تغير الألوان بشكل مفاجئ للغاية، الأمر الذي يحول دون الاستفادة من هذه الخاصية".
وحول تقنية العرض الليلي، قال مدير شركة "HONOR" في السعودية: "تقنية العرض الليلي طُوّرت بناءً على الساعة البيولوجية من أجل محاكاة إيقاع الساعة البيولوجية البشرية، من خلال تقنية فعالة في تحفيز إفراز الميلاتونين تَبَعًا لبحث تم في HONOR يمكن لهذه التقنية أن تزيد من إفراز الميلاتونين إلى ما يصل إلى 20% في خلال 3 ساعات".
وعن التعاون مع أستاذ علم الأعصاب بمعهد طب وجراحة العيون، بكلية علوم الدماغ بجامعة كاليفورنيا الدكتور جلين جيفري، قال: "تعاونّا مع الدكتور جلين جيفري من أجل تقييم النهج الخاص بنا فيما يخص حماية أعين المستخدمين؛ حيث يُعد الدكتور جيفري أحد الخبراء الرائدين على مستوى العالم في هذا المجال، وقد استنتج أن HONOR تتخذ خطوة مهمة من خلال تحسين تقنية الضوء الأزرق في هاتف HONOR Magic5 Pro".
وأكد "جيري لياو" أن HONOR تتخطى هذه المعايير لتضمن أفضل جودة للمنتج. فعلى سبيل المثال، HONOR هي الشركة المصنعة للجهاز الوحيدة التي حصلت على شهادة Qualcomm's Smart-Transmit SAR تقديرًا لقدرات اختبار HONOR منحت Vodafone مختبرات SAR من HONOR شهادتها المرغوبة في السوق، والتي تمنح فقط لـ8٪ من مرافق الاختبار المماثلة في الصين.
وأضاف أن شركة HONOR KSA تقدم مثالًا يحتذى به لتواجد العلامة التجارية وانتشارها بين الجمهور، وأن من ضمن أهداف HONOR، تقديم تقنيات ترتكز على اهتمامات واحتياجات المستخدمين في المقام الأول عند التصنيع، وقد تجلى ذلك بشكل خاص مع إطلاق كل من هواتف HONOR X9a، HONOR X7a وHONOR X8a، وهي الهواتف التابعة للسلسلة الموثوقة HONOR X Series، التي حظيت بإقبال غير مسبوق من الجمهور في السعودية ونجاح كبير؛ مما يؤكد أن الهواتف التي أُطلقت حديثًا تُظهر التزام العلامة التجارية بتقديم أفضل تجارب للمستخدمين مع أعلى معايير للجودة؛ مما يدفع معايير الصناعة إلى الأمام، ويقدم طفرات جديدة فيما يخص عامل المتانة.
وشدد "جيري لياو" على طموح شركة HONOR في النمو والتوسع في كافة مناطق السعودية؛ كواحدة من العلامات التجارية الموثوقة، والتي تمتلك أسلوبًا مفعمًا بالحيوية، وهدفها لأن تكون علامة تجارية سريعة النمو في المنطقة.. ومن المتوقع أن تستمر HONOR في البقاء في المقدمة، وأن تستمر في دفع حدود ما هو ممكن من خلال الابتكار المستمر، وتقديم تقنيات ثورية لتصبح العلامة التجارية الأولى لنظام Android في السعودية وإنشاء عالم ذكي للجميع.
وأكد مدير شركة HONOR في السعودية "جيري لياو" أن الشركة تهتم بشدة بأي اقتراحات وآراء للجمهور السعودي. كما أنها تأخذ ذلك في الاعتبار بجدية عندما تضع خططها لتقديم تقنيات جديدة في السوق، فالشركة تطمح في المنافسة بقوة في السوق، وتدرك أهمية اعتبار احتياجات ومتطلبات الجمهور المستهدف بشكل عام، كما تنقل رسالة هامة تنص على أن HONOR ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تسعى لتشبّع توقعات الجمهور السعودي.
وعن موعد إطلاق السلسلة الأكثر انتظارًا HONOR Magic Series، وعن موعد إطلاق الهاتفين اللذيْن طال انتظارهما HONOR Magic5 ProوHONOR Magic Vs في السعودية؛ فسيكون في تاريخ 25 مايو القادم، ويُتوقع أن ينال الحدثُ إعجاب جميع الحضور، وسيكون تقديم هذين الهاتفين في السوق بمثابة إثبات لالتزام HONOR بتقديم منتجات عالية الجودة تشبع احتياجات الجمهور الملحة.
الجدير بالذكر أن شركة HONOR تُعد علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالميًّا. وتتبنى استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا، وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات، وتتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة، والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير؛ بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. وتتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.