المسجد النبوي.. التشغيل والصيانة: جهود يومية ومنظومة خدمات متكاملة لتحسين جودة العمل

وأوضحت الوكالة أن الإدارة تعمل على تشغيل الخدمات والتأكد من عملها داخل المسجد النبوي وفي ساحاته ومواقف السيارات وسطح المسجد النبوي والبدروم وتشغيل المصاعد والسلالم الكهربائية وإنارة المسجد النبوي وساحاته والمظلات، إلى جانب القيام بجولات ميدانية مستمرة للتأكد من متابعة سير الأعمال على مدار الـ 24 ساعة، كما تقوم الإدارة بالإشراف والمتابعة على تشغيل إنارة المسجد النبوي الذي يحتوي على أكثر من 30 نوعية من وحدات الإنارة وبعدد إجمالي يزيد عن 118 ألف وحدة.