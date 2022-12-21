"إندونيسيا" تتزين بأعلام السعودية والدول المشاركة بالمؤتمر الإسلامي لدول آسيان الثاني

ويحظى المؤتمر بمشاركة علماء وباحثين من دول آسيان العشر لتقديم بحوث علمية في خيرية هذه الأمة في الانتماء والتعاون، وكذلك بيان وسطية الإسلام، والرد على الغلاة والمتطرفين، والتحذير من منهج الحركيين، وأيضًا بيان ضرورة الاستفادة من العصر الرقمي، ومواجهة التحديات، وأهمية الانسجام في المجتمع التعددي، ورعاية المتفوقين من خلال التربية الإسلامية. ‫