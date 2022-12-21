"إندونيسيا" تتزين بأعلام السعودية والدول المشاركة بالمؤتمر الإسلامي لدول آسيان الثاني

ازدانت جمهورية إندونيسيا قبيل انطلاق مؤتمر آسيان الثاني، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بأعلام السعودية ودول آسيان المشاركة في المؤتمر، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 21-23 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 130 شخصية إسلامية من دول آسيان العشر، وبحضور دولة نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الحاج معروف أمين، ووزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وتفصيلاً، تزيَّنت المطارات والشوارع ومقر انعقاد المؤتمر بأعلام الدول، وشعارات المؤتمر، واللوحات التي تحمل عبارات ترحيبية احتفاء بالمشاركين في المؤتمر الذي سيتناول محاور عدة متنوعة، تتضمن بيان خيرية الأمة وصلاحها وشمولها، وبيان أوجه الخيرية وشموليتها، وأنها أمة اجتماع ورحمة والتفاف، ونبذ الفرقة والاختلاف.
وتتضمن المحاور بيان أنها أمة سلام ورحمة للبشرية، والتحذير من الغلو والتطرف، وبيان الخيرية في الاعتقاد والعبادة والسلوك والأخلاق.
ويحظى المؤتمر بمشاركة علماء وباحثين من دول آسيان العشر لتقديم بحوث علمية في خيرية هذه الأمة في الانتماء والتعاون، وكذلك بيان وسطية الإسلام، والرد على الغلاة والمتطرفين، والتحذير من منهج الحركيين، وأيضًا بيان ضرورة الاستفادة من العصر الرقمي، ومواجهة التحديات، وأهمية الانسجام في المجتمع التعددي، ورعاية المتفوقين من خلال التربية الإسلامية.