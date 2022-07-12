‬مدير "بيئة مكة" يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج

وأوضح ان المختبرات فحصت أكثر من 27 ألف عينة في موسم الحج، حيث إن مختبر ميناء جدة الإسلامي يعمل في موسم الحج على مدار 24 ساعة، لاستقبال وفحص العينات الواردة من الإرساليات الحيوانية الحية، كما تعمل المختبرات البيطرية على دعم ومساندة الطبيب البيطري في المنافذ المختلفة للتشخيص والكشف عن الأمراض الحيوانية للإرساليات الواردة من الحيوانات الحية، حيث يقوم المختبر البيطري بتشخيص العديد من المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية والطفيلية وغيرها.