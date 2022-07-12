‬مدير "بيئة مكة" يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج

رفع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وللأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز حفظهم الله بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.
وأكد على أن ما تحقق في موسم حج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة وحرصها على سلامة وصحة الحجيج بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، والاهتمام البالغ من وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه.
مؤكداً على أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات قطاعاتها "البيئة، والمياه، والزراعة " بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، ومثمناً بذلك جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وللسوق المحلي .
وقال إن الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام فسحت حوالي مليون وخمسمائة وتسعة عشر ألف رأس من الماشية الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 868.944 رأس غنم للسوق المحلي، 12372 رأساً من الأبقار ،و 650 ألف رأس لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، حيث بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة حوالي 1.518.994 رأساً من الماشية .
وأوضح ان المختبرات فحصت أكثر من 27 ألف عينة في موسم الحج، حيث إن مختبر ميناء جدة الإسلامي يعمل في موسم الحج على مدار 24 ساعة، لاستقبال وفحص العينات الواردة من الإرساليات الحيوانية الحية، كما تعمل المختبرات البيطرية على دعم ومساندة الطبيب البيطري في المنافذ المختلفة للتشخيص والكشف عن الأمراض الحيوانية للإرساليات الواردة من الحيوانات الحية، حيث يقوم المختبر البيطري بتشخيص العديد من المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية والطفيلية وغيرها.
وأشار إلى أن نتائج المختبر البيطري تساعد المختصين بالمحجر الحيواني على اتخاذ القرارات الخاصة برفض الإرساليات الحيوانية الواردة أو الموافقة على دخولها.
كما تم فسح حوالي 945 ألف رأس من الماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة، والمواشي المصرح دخولها إلى العاصمة المقدسة 621.382 رأساً، وتم عدم فسح أكثر من 26.825 رأساً من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية في منافذ العاصمة المقدسة لعدة أسباب منها أعراض تنفسية، عرج، هزال، اشتباه بروسيلا وأخرى .
وقد بلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى نهاية الموسم حوالي 655 ألف رأس من الماشية .
وقال إن بيان مذبوحات العاصمة المقدسة منذ بداية الموسم وحتى تاريخ 12 ذو الحجة هو حوالي 439 ألف رأس من الأغنام، وحوالي 5000 رأس من الأبقار وذلك من خلال المسالخ التي شغلتها الوزارة في العاصمة المقدسة لموسم حج هذا العام ، وهي 5: مسلخ طريق الليث (أ)، ومسلخ طريق الليث (ب)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية (الموسمي)، ومسلخ المعيصم النموذجي.