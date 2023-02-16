بعد تصريح الوزير.. هل يعاد النظر في المادة 15 للحفاظ على دخل الباحثين عن مسكن؟

وأكد مصدر بنكي لـ"سبق" أن جهات التمويل لا تُجبر العملاء على الحد الأعلى لنسبة 65%؛ بل تضعها كخيار لتسهيل حصولهم على المسكن؛ موضحًا أن ما يحكم ارتفاع نسبة الاستقطاع هو سعر المسكن نفسه، فكلما ارتفع؛ طلب العميل تمويلًا أعلى؛ وهو ما يتسبب في رفع نسب الاستقطاع للحد الأعلى، وأيضًا السنوات المتبقية في الخدمة، وغيرها من العوامل.. لافتًا إلى أنه بإمكان العميل الحصول حتى على أقل من هذه النسب.