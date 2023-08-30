"الأرصاد" تحذّر من أمطار غزيرة ورياح وسيول على عسير وجازان.. تزداد اليوم وغدًا

وأشار إلى أن منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.