"الأرصاد" تحذّر من أمطار غزيرة ورياح وسيول على عسير وجازان.. تزداد اليوم وغدًا

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.
وذكر المركز أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان، وتزداد غزارتها اليوم الأربعاء وغداً الخميس.
وأشار إلى أن منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.
ودعا المركز إلى متابعة قنوات التواصل لديه، ومتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.