ركن تراثي والقهوة الفريدة.. شاهد كيف احتفت "إسلامية الباحة" بيوم التأسيس

وتضمنت المناسبة ندوة علمية بعنوان "نعمة الأمن والاستقرار" تناول فيها أصحاب الفضيلة جملة من النعم التي امتن الله بها على هذه البلاد المباركة، وكيف أن الشكر سبيل لدوامها، كما أقيم على هامش هذا الحفل عدد من الأركان الشعبية و التراثية، والتي تميزت بتنوعها حسب التنوع الجغرافي للمنطقة.