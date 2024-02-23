ركن تراثي والقهوة الفريدة.. شاهد كيف احتفت "إسلامية الباحة" بيوم التأسيس

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالباحة، أمس، احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام؛ وذلك لإبراز جهود الأجداد على مدى ثلاثة قرون، واعتزاز الجميع بهذا الإرث الثقافي المتنوع الذي تزخر به بلادنا المباركة.
وتضمنت المناسبة ندوة علمية بعنوان "نعمة الأمن والاستقرار" تناول فيها أصحاب الفضيلة جملة من النعم التي امتن الله بها على هذه البلاد المباركة، وكيف أن الشكر سبيل لدوامها، كما أقيم على هامش هذا الحفل عدد من الأركان الشعبية و التراثية، والتي تميزت بتنوعها حسب التنوع الجغرافي للمنطقة.
من جهة أخرى، احتفلت كافة الإدارات التابعة لفرع الوزارة بهذه المناسبة الغالية، أمس الأول الأربعاء، وارتسمت مشاعر الاعتزاز والفخر على منسوبي ومنسوبات قطاعات الوزارة بالمنطقة من خلال تزيين الإدارات ولبس الأوشحة المعنية بهذه المناسبة، ورسم صورة حقيقية للمواطن الصالح واعتزازه بجذوره التاريخية وعمق المملكة ودورها الاستراتيجي وثقلها السياسي وما تحقق على يدي قيادتها الرشيدة من أمن واستقرار وبناء للإنسان حاضراً ومستقبلاً على مدى ثلاثة قرون.
وأقيم على هامش حفل التأسيس بفرع الوزارة في الباحة الركن التراثي الذي اشتمل على العديد من المشاركات والأفكار الإثرائية والتي عبر أصحابها من خلالها عن اعتزازهم بقيمهم وتراثهم وعمق بلادهم التاريخي الذي امتد لثلاثة قرون، وقد امتاز هذا الركن بالعديد من المأكولات الشعبية وبعض الفنون والحرف اليدوية والمنسوجات والأدوات المستخدمة قديماً.
كما قدمت القهوة السعودية بالطريقة المحلية كتقليد راسخ لكرم الضيافة السعودي.
يُذكر أن هذا الركن احتوى على أشهر وأميز أنواع البن السعودي الذي يزرع على مدرجات جبال منطقة الباحة التي تضم أكثر من 200 مزرعة و22 ألف شجرة من أجود أنواع البن العربي.
في نهاية الاحتفال، رفع الجميع التهنئة القلبية للقيادة الرشيدة، معبرين عن شكرهم واعتزازهم بتشجيع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لهم في مثل هذه المشاركات والمناسبات الوطنية.